الصرامي: نظام حسم بطل الدوري مجحف وغير عادل

هاي كورة – انتقد سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر السابق، نظام حسم لقب بطولة دوري المحترفين بنظام المواجهات المباشرة.

وغرد سعود الصرامي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:”هات إذنك ، حسم لقب بطل الدوري بالمواجهات المباشرة ، قرار غير مناسب “إخترعة الأسبان فتم إستنساخه في المسابقات المحلية”.

تابع:”الأفكار “المعقدة”لم تتعامل معها الكثير من المسابقات الدولية لغياب العدالة، وأتمني أن يكون حسم اللقب عند تعادل الاتحاد و الهلال بإقامة لقاء بينهما لتحديد الفزيق البطل؟”.

أضاف:”نظام حسم بطل الدوري بالمواجهات المباشرة ، نظام ” مجحف ” بحق المسابقة و يهدر مجهود الفرق في جولات الدوري الثلاثين.؟”.

أتم:”من ” العدل “و الإنصاف و إعطاء المسابقة ” زخماً ” إعلامياً و جماهيرياً أكبر ، هو إقامة مباراة فاصلة عند تعادل الإتحاد بالهلال نقطياً ،،!؟”.