“الصحة”: لا ضرر على الموظفين من التحول.. وهكذا ستكون آلية التعامل

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منحت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول، الصادرة بناءاً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 / 10 / 1442هـ؛ آلية التعامل مع الموظف بطريقة تضمن عدم تضرره

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الصحة على عدم تضرر موظفيها، الذين سيكونون أساس النجاح للمرحلة القادمة والدافع الأساسي الذي يقوم عليه التحول في الوزارة

ويهدف التحول في القطاع الصحي إلى رفع متوسط العمر وتحسين جودة الخدمات بما يضع المملكة في مقدمة دول العالم على الصعيد الصحي

وسيرافق رحلة التحول في القطاع الصحي تدريب وتطوير الموظفين العاملين في الأدوار الرقابية والإشرافية لتمكينهم من إنجاز أعمالهم كجزء من دور الوزارة، كما سيتم تدريب وتطوير الموظفين العاملين في مجال تقييم الخدمات لتمكينهم من تأدية أعمالهم في الجهات المقدمة للخدمة على أكمل وجه

وصدرت الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني؛ حيث تتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة أن القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية