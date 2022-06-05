الصحة تكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة الرئيس بشأن لقاحات إفريقيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مؤتمر “صحة إفريقيا” يلتقي فيه الأشقاء الذين يعانون من مشاكل صحية متشابهة، والذين لديهم تجارب ناجحة، حيث من الهام أن يتشارك الأشقاء النجاحات والمشاكل للعمل على حلها.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم الأشقاء في إفريقيا بنحو 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منوها بأنهم تواصلوا مع وزارة الخارجية للعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن مصر لديها لقاحات تكفي لنحو 36 مليون مواطن، فضلا على أننا اقتربنا من تحقيق النسبة المستهدفة من الفئة المراد تطعيمها، فضلا على أن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا مازالت مستمرة.