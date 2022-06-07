“الصحة” تعلن جاهزية مرافقها في المدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية مرافقها في منطقة المدينة المنورة واكتمال كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإسعافية للحجاج والزوار لهذا العام 1443هـ، عبر 19 مستشفى ومركزاً طبياً متخصصاً.

وقامت “الصحة” بتأهيل المراكز الصحية الموسمية بالمنطقة المركزية، وتجهيزها بأفضل الإمكانات العلاجية والوقائية والإسعافية من أجهزة وأسرَّة ملاحظة وقوى عاملة مدربة ومؤهلة، إضافة إلى تجهيز مركزين للمراقبة الصحية، هما: مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

وأفادت الصحة بأنها دعمت مختلف المواقع بسيارات الإسعاف لتنفيذ خطة الطوارئ والأزمات والتدخل السريع للتعامل مع الحالات ونقلها إلى المرافق الصحية، حيث جهزت مراكز الخدمات الإسعافية على الطرق المحورية المؤدية إلى المدينة المنورة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.

كما أمّنت الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، للمراكز الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية وحول سكن الحجاج والمنافذ وعلى الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة المنورة.

وقامت الوزارة بتوفير وسائل التوعية الصحية من شاشات ولوحات وملصقات ومطويات توعوية، بالإضافة إلى الاحتياجات واللوازم المخبرية بكميات كافية، ومتابعة طرق تخزينها، مع توفير وحدات الدم ومشتقاته ببنك الدم المركزي وبنوك الدم الطرفية.