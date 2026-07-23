الشباب يضم علي الأسمري بالإعارة من نادي نيوم حتى نهاية الموسم



بواسطة: .

10:32 مساءً – 23/07/2026 – 5 مشاهدات

أعلن نادي الشباب، الخميس، عن التعاقد مع اللاعب علي الأسمري على سبيل الإعارة من نادي نيوم، لتعزيز صفوف فريقه الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “X” أن إدارته ممثلة برئيس مجلس الإدارة عبد العزيز المالك، انتهت من توقيع عقد انتقال الأسمري قادماً من نادي نيوم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان نادي نيوم قد أعلن رسميا خروج الأسمري من صفوفه، حيث وجه له رسالة وداع عبر حسابه على منصة “إكس”، جاء فيها: “شكرا علي الأسمري على ما فعلته بقميص نيوم.. كل التمنيات لك بالتوفيق”.