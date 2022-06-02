السيطرة على حريق بمنزلين بقرية سنديون بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمنزلين بمنطقة سنديون بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة سنديون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق داخل منزل بمنطقة سنديون وامتد الحريق لمنزل مجاور، وجرى السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.