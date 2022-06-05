السلطان موهبة احسائية بكرة القدم وهداف بالفطرة￼

في احد بطولات حواري الاحساء وبالتحديد في بطولة شبابي الرابعة للفئات السنية نال اللاعب احمدمساعد السلطان على جائزة افضل لاعب في بطولة دوري شبابي اللي اختتمت قبل ايام بحضور الراعي الرسمي للبطولة يوسف صالح البن عيد و علي صالح الحسيني وحبيب احمد الهزيم والمهندس احمد الديواني والمهندس عيسى صالح الحجي ولاعبين المخضرمين للفريق بوسلمان المطوع ومحمدبوداحس واحمدالسالم

احمدالسلطان لاعب نادي الفتح الذي يتميز بصناعة اللعب وحسه التهديفي بكلى الاقدام وضربات الراس

السلطان قدم نفسه بصورة اذهلت الجميع من الجماهير الرياضية في الاحساء بكثير من البطولات الحواري قبل وبعد التحاقه لنادي الفتح

ويعد من ابرز اللاعبين في عمره بشهادة المدربين والمحبين لكرة القدم

التقينا بعد المباراة الخنامية براعي البطولة يوسف صالح البن عيد

سالناه عن السلطان قال انه لاعب مميز ومبدع تراه يساعد زملائه بكثير من المواقف الصعبة وهذا هو سر تميزه لاعب هادي وقائد وموهبة احسائية بنظري ماشاء الله عليه تبارك الله

لاعب مايميزه لياقيته البدنية تجعله يقوم بكل شي مجهود فردي بالكورة وبدون كورة بتحركاته الايجابية

وقلة مانشاهد لاعب بهذا العمر يقوم بهذة الادوار الفردية والجماعية الله يبعد عنه شر الاصابات ويستمتع الجماهير به