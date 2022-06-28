“السعودي للتنمية” يفتتح 3 مشروعات إنمائية في قطاعات المياه والصحة والتعليم بموريتانيا

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، اتفاقية تمويل المرحلة الأولى لمشروع تزويد مدينة كيفه الموريتانية بالماء الصالح للشرب في انطلاقًا من نهر السنغال.

وتأتي الاتفاقية بتوجيهات القيادة ونتيجة لمخرجات اجتماع المانحين، الذي تم بالرياض في مارس من العام الجاري لمجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية مع الجانب الموريتاني، بهدف سد الفجوة التمويلية لهذا المشروع.

ويشمل المشروع شبكة مياه بطول 250 كلم لتصل إلى 90 قرية وتجمعا بنسبة تشكّل 20% من سكان موريتانيا، ويدعم كذلك استدامة الموارد المائية وتوفير مصادر المياه النظيفة والحد من المشقة في جلب المياه والتكاليف المرتبطة بها، وتحقيق الأمن المائي، فيما يسهم الصندوق في تمويله بـقرضٍ تنموي ميسّر تبلغ قيمته 100 مليون دولار.

كما افتتح الصندوق خلال زيارة وفده إلى موريتانيا 3 مشروعات تنموية شملت مشروع شبكة توزيع المياه الذي أسهم في تمويله بـ 25 مليون دولار، إلى جانب مشروع إنشاء مركز غسيل الكلى بمنحة من حكومة المملكة بمبلغ 10 ملايين دولار، وكذلك مشروع الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط، حيث أسهم الصندوق فيه بـ 30 مليون دولار.وفق “أخبار 24”.

من جهته، أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، أوسمان مامودو، أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة عبر الصندوق في دعم المشروعات التنموية، وتطوير قطاع البنية التحتية في بلاده.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، وتسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.