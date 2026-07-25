يوليو 26, 2026

السعودية وباكستان تبحثان جهود سلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر – العربية

أحمد منصور يوليو 25, 2026

  1. تبحث المملكة العربية السعودية وباكستان الجهود المبذولة لسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر عربي
  2. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني خفض التصعيد وتأمين الممرات المائية صحيفة سبق الالكترونية
  3. السعودية وباكستان تدعوان إلى خفض التصعيد وضمان الملاحة الآمنة الأناضول اجانسي
  4. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان أمن الممرات في الخليج العربي والبحر الأحمر عكاظ
  5. السعودية وباكستان تؤكدان أهمية خفض التصعيد وسلامة الممرات المائية الشرق الأوسط
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