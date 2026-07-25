السعودية وباكستان تبحثان جهود سلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر – العربية

بوابتك العربية

بوابتك العربية هى البوابة الرئيسية لكل ما يهم المشاهد العربى و تضم كل الاهتمامات من اخر الاخبار و الموضة و المكياج بالاضافة الى اهم الاحداث الرياضية و الفنية