السعودية وباكستان تبحثان جهود سلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر – العربية
- تبحث المملكة العربية السعودية وباكستان الجهود المبذولة لسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر عربي
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني خفض التصعيد وتأمين الممرات المائية صحيفة سبق الالكترونية
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- وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان أمن الممرات في الخليج العربي والبحر الأحمر عكاظ
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