السعودية للكهرباء: حريق محدود لمحطة تحويل حفر الباطن

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء وقوع حريق محدود لمحطة تحويل حفر الباطن تسبب في انقطاع جزئي للخدمة الكهربائية، مشيرة إلى أنه تمت إعادة التيار لجميع المشتركين.

وقالت الشركة في بيان لها إن فرقها الفنية الميدانية تمكنت بالتعاون مع الدفاع المدني من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب في إحدى محطات التحويل في حفر الباطن، وأفادت أنها أتمت إعادة التيار إلى جميع المشتركين المتأثرين بالحريق.

وعبـرت السـعودية للكهربـاء، عـن اعـتـذارها لجميع المشتركين المتأثرين من هذا الانقطاع الخارج عن الإرادة، معبـرة عـن شـكـرهـا علـى تعاونهم معها. مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية واستمرار إيصالها بموثوقية عالية إلى جميع المشتركين، على رأس أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة.



