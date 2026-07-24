يوليو 24, 2026

السعودية.. الوليد بن طلال ينشر فيديو لبرج جدة وكم وصل ارتفاعه للآن

أحمد منصور يوليو 24, 2026
339638.jpg

(سي إن إن)—نشر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلالمقطع فيديو لعملية بناء برج جدة الذي سيصبح عند اكتماله أطول برج في العالم، متجاوزاً ارتفاع برج خليفة في دبي.

فيديو نشرها الأمير الوليد بن طلال على صفحته على موقع

وبالمقارنة، سيبلغ ارتفاع برج جدة 1000 متر، متجاوزا برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة بـ 72 مترا.

ومن المقرر أن يصبح برج جدة “جوهرة” مشروع مدينة جدة الاقتصادية، وهو مشروع تجاري وسكني، تبلغ مساحته 57 مليون قدم مربع، ويضم منازل وفنادق ومكاتب، بالإضافة إلى العديد من المعالم السياحية، وسيضم أعلى منصة مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى.

يُشار إلى أن مصاعد برج جدة ستصل أيضًا إلى ارتفاع قياسي يبلغ 660 مترًا، فيما ستتوفر مصاعد ذات طابقين لنقل الزوار مباشرة إلى منصة المراقبة خلال 66.5 ثانية فقط.

Post Views: 68

المزيد من القصص

Screenshot-2026-07-24-at-11-04-47-وزير-المالية.png

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

أحمد منصور يوليو 24, 2026
1784890414_w1600.webp

خطيب المسجد النبوي: الأبناء نعمة وأمانة.. وصلاحهم ثمرة التربية على الإيمان والقيم

أحمد منصور يوليو 24, 2026
w1081.webp

الشباب يضم علي الأسمري بالإعارة من نادي نيوم حتى نهاية الموسم

أحمد منصور يوليو 23, 2026

لربما فاتك

gettyimages-2286787728.jpg

أقر المغني كريس براون بأنه مذنب في مشاجرة اندلعت في ملهى ليلي في لندن

أحمد منصور يوليو 24, 2026
بث-مباشر-برشلونة-واوروبا.webp

بث مباشر.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وأوروبا الودية الآن؟

عمر حسن يوليو 24, 2026
Screenshot-2026-07-24-at-11-04-47-وزير-المالية.png

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

أحمد منصور يوليو 24, 2026
1784890414_w1600.webp

خطيب المسجد النبوي: الأبناء نعمة وأمانة.. وصلاحهم ثمرة التربية على الإيمان والقيم

أحمد منصور يوليو 24, 2026
339638.jpg

السعودية.. الوليد بن طلال ينشر فيديو لبرج جدة وكم وصل ارتفاعه للآن

أحمد منصور يوليو 24, 2026