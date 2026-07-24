السعودية.. الوليد بن طلال ينشر فيديو لبرج جدة وكم وصل ارتفاعه للآن

(سي إن إن)—نشر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلالمقطع فيديو لعملية بناء برج جدة الذي سيصبح عند اكتماله أطول برج في العالم، متجاوزاً ارتفاع برج خليفة في دبي.

فيديو نشرها الأمير الوليد بن طلال على صفحته على موقع

وبالمقارنة، سيبلغ ارتفاع برج جدة 1000 متر، متجاوزا برج خليفة في الإمارات العربية المتحدة بـ 72 مترا.

ومن المقرر أن يصبح برج جدة “جوهرة” مشروع مدينة جدة الاقتصادية، وهو مشروع تجاري وسكني، تبلغ مساحته 57 مليون قدم مربع، ويضم منازل وفنادق ومكاتب، بالإضافة إلى العديد من المعالم السياحية، وسيضم أعلى منصة مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مرافق وخدمات أخرى.

يُشار إلى أن مصاعد برج جدة ستصل أيضًا إلى ارتفاع قياسي يبلغ 660 مترًا، فيما ستتوفر مصاعد ذات طابقين لنقل الزوار مباشرة إلى منصة المراقبة خلال 66.5 ثانية فقط.