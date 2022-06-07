السدر يتم طباعة مؤلفين جديدين » صحيفة الرأي الإلكترونية

أتم الشيخ عبدالرحمن بن عبيد السدر طباعة مؤلفين جديدين، وهما:

“إتحاف الراغبين بشرح العلماء الربانيين على مختصر رياض الصالحين” الذي يأتي في مجلد واحد يقع في ٥٢٥ صفحة، وهو عبارة عن اختصار متن رياض الصالحين وقصر كل باب على آية وثلاثة أحاديث وتذييل كل باب بخمس فوائد، من شرح الشيخ عبدالعزيز بن باز، أو من شرح الشيخ محمد العثيمين، أو من شرح الشيخ فيصل المبارك رحمهم الله جميعاً وبتخريج الشيخ الألباني رحمه الله.

ويأتي هذا الكتاب الجديد في فكرته وإخراجه ليستفاد منه للقراءة في المساجد والمجالس ويميل للإختصار دون الإطالة.

والمؤلف الآخر “الدرر الحسان في إحياء ليالي رمضان” يقع في مجلد واحد، بعدد مائة صفحة، وهو عبارة عن ثلاثين درساً من دروس رمضان، فوائد منتقاة من أقوال سلف الأمة، وتم ضبط أحاديثه بتصحيح العلامة المحدث الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله.

ويأتيان هذان المؤلفان لينضمان لمؤلفين سابقين وهما:

” الحصن الحصين للتصدي من السحرة والشياطين وهو عبارة عن مجموعةٍ من الأذكار والأوراد والرقية الشرعية بتصحيح الشيخ الألباني رحمه الله.

والمؤلف الآخر هو “نبض الفؤاد بمحاسن خير البلاد” وهو عبارة عن مجموعةٍ من المقالات التي دونها في تعزيز الأمن الفكري وطاعة ولاة الأمر أيدهم الله وموقف المسلم من الفتن لأكثر من عشرين عاماً.