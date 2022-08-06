 الزكاة والضريبة السعودية تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن شهر يوليو

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها، اليوم السبت، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يوليو 2022، قبل نهاية يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس الحالي.

10 أغسطس آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يوليو 2022

وحثّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط التالي zatca.gov.sa، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وعلى صعيد متصل، دعت الهيئة، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993” الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على “تويتر” (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ضريبة الاستقطاع

وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة الاستقطاع تعد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة (63) من لائحة نظام ضريبة الدخل.

ورشة عمل بعنوان “حساب الزكاة لمكلفي التقديري”

وعلى جانب آخر، تنظم الهيئة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “حساب الزكاة لمكلفي التقديري”.

وتتناول الورشة، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل الساعة الواحدة مساءً، عدة محاور، هي: (طرق حساب الزكاة، مرتكزات حساب زكاة مكلفي التقديري، وحساب الزكاة لمكلفي التقديري الذين لا يمسكون حسابات نظامية وقوائم مالية).

التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” مستمر حتى الخميس 18 أغسطس

وعلى صعيد آخر، كانت الهيئة، قد أعلنت، يوم 27 يوليو 2022، عن إطلاق النسخة الخامسة من برنامج بناء الكفاءات، بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية، وذلك لتدريب الكوادر الوطنية حديثي التخرج في بيئة عملية احترافية تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تأهيـل حديثي التخرج مـن الجامعات السـعودية والعالمية عبر تطــوير مهاراتهم العلميــة والمهنية وإتاحة فرصـة التطبيـق العملـي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة للمنافسة في الوظائف على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وينفذ البرنامج من خلال أكاديمية الهيئة، التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة والجمارك، حيث بدأت أكاديمية الهيئة في استقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج يوم 27 يوليو الماضي ويستمر التقديم في البرنامج حتى يوم 18 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان النتائج يوم 8 سبتمبر المقبل، ويبدأ البرنامج التدريبي في 16 أكتوبر 2022.

يطرح البرنامج فرصة التأهيل المهني في عددٍ من مسارات التدريب، من أبرزها ما يلي (العمليات، الشؤون القانونية والالتزام، البحوث والاستشارات الزكوية، التحليل والمخاطر، التواصل المؤسسي والتوعية، التقنية، المراجعة الداخلية، الشؤون الهندسية، وتيسير التجارة وتجربة العميل). ونشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الدليل الإرشادي لبرنامج بناء الكفاءات الدفعة الخامسة، وللإطلاع على مسارات البرنامج وشروطه ومزاياه (اضغط هنا).

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