“الزكاة والضريبة”: إشعار المُستفيدين بمراحل الفوترة الإلكترونية قبل 6 شهور من التطبيق

احمد سليمانيونيو 3, 2022


أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، وإشعار الفئات المُستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المُحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.

وبيّنت الهيئة، أن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الالكترونية، تتضمن مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م.

وجاء توضيح الهيئة رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول توقيت الإعلان عن مرحلة الربط والتكامل للمرحلة الثانية.وفق “أخبار 24”.


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احمد سليمانيونيو 3, 2022