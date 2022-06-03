“الزكاة والضريبة”: إشعار المُستفيدين بمراحل الفوترة الإلكترونية قبل 6 شهور من التطبيق

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية “فاتورة”، وإشعار الفئات المُستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المُحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل.

وبيّنت الهيئة، أن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الالكترونية، تتضمن مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م.

وجاء توضيح الهيئة رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول توقيت الإعلان عن مرحلة الربط والتكامل للمرحلة الثانية.وفق “أخبار 24”.