الروسية كاساتكينا تتوج بلقبها الأول هذا العام

توجت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 12 عالميا، بلقبها الأول هذا العام بفوزها الصعب في المباراة النهائية لدورة سان خوسيه الأمريكية للتنس على الملاعب الصلبة.

وتفوقت الروسية على الأمريكية شيلبي رودجرز بواقع 6-7 (2-7) و6-1 و6-2.

وهو اللقب الخامس في مسيرة الروسية البالغة 25 عاما بعد دورات تشارلستون (2017) وموسكو (2018) وملبورن وسان بطرسبرغ العام الماضي.

وثأرت كاساتكينا من خسارتها نهائي العام الماضي في ثلاث مجموعات أمام صاحبة الأرض دانيال كولينز.

DARIA KASATKINA! She completes the comeback to beat the in-form Shelby Rogers 6-7, 6-1, 6-2 in the final of the Silicon Valley Classic to bring home her first title of the year! With this win, Dasha makes her return to the Top 10 and reaches a new career-high ranking of No.9! pic.twitter.com/M3d5XGDHkm — WTARussians (@WTArussians) August 8, 2022

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وحرمت الروسية منافستها الأمريكية، ابنة الـ 29 عاما والمصنفة 45 عالميا، من لقب أول في مسيرتها في ثالث نهائي لها بعد خسارتها في دورتي باد غاشتاين النمسوية (2014) وريو دي جانيرو (2016).

وحققت رودجرز في المجموعة الأولى عودة قوية بعدما تمكنت من قلب النتيجة اثر خسارتها لارسالها مرتين لتعادل الكفة 5-5، ثم تفرض تفوقها في الشوط الفاصل “تاي بريك” حيث بدت الأصلب.

غير أن كاساتكينا التي أقصت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة رابعة عالميا وأبرز المرشحات للفوز باللقب في المربع الذهبي، نجحت في رفع مستواها بخلاف منافستها، لتفوز بمجموعتين متتاليتين وتحسم اللقاء لصالحها في ساعة و16 دقيقة.

المصدر: “أ ف ب”