الرئيس قام بإنجازات مكنت البلاد في القطاعات الاقتصادية والصحية والسياسية

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الـ 8 أعوام الماضية مكنت البلاد من النهوض اقتصاديًا وصحيًا وسياسيًا، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى استهدفت النهوض بالمجتمع.

وأضافت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة ساهمت فى زيادة الإنتاج المحلى، والنهوض بالصناعة والاقتصاد المصرى، كما أن التواصل الدائم مع المستثمرين والأجانب والمسئولين بالخارج يسهم بنتائج إيجابية في التنمية بمختلف القطاعات، لا سيما فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية حققت خلال السنوات الماضية الكثير من المكتسبات أهمها، زيادة نسبة تمثيلها في المجالس النيابية بنسبة تزيد على 25%، بجانب زيادة الحقائب الوزارية لها في الحكومة، فضلا عن تولي مناصب كانت محرومة من توليها مثل منصب قاضية تعتلي منصة القضاء ومنصب محافظ.