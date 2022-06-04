“الرئيس السيسي عنده طموح من اللحظة الأولى يخلي مصر قد الدنيا”

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح منذ اللحظة الأولى لأن تكون مصر ناجحة وقوية، قائلًا: “سيطر التيار الإسلامي على المجتمع سيطرة كاملة منذ عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم جاء الرئيس السيسي وهو عنده طموح منذ اللحظة الأولى أن مصر تبقى قد الدنيا”.

وأضاف خلال تقديمه ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن مصر شهدت مشروعات وانجازات بشكل كبير في عهد الرئيس السيسي، وانشأت مشروعات عملاقة عبر 8 سنوات، ولكن تم إزاحة السياسة جانبًا، وقفل المجال العام لصالح الإنشاء والنمو والإزدهار العمراني والإنشائي.

وتابع: “عملنا حاجات كويسة ولكن احنا في لحظة أزمة اقتصادية في العالم كله وأثارها كبيرة على مصر، ومن هنا مصر أكبر من أن تفشل وهذه اللحظة لا يسمح فيها بهزة في مصر ومصر أكبر من أن تفشل بقرار شعبها”.