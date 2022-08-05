الدوري الألماني.. كيف يلعب بايرن ميونخ بـ5 صفقات جديدة؟



أبرمت إدارة بايرن ميونخ الألماني مجموعة من الصفقات القوية في صيف 2022، وسط توقعات بإجراء تعديلات على طريقة اللعب في الموسم الجديد.

وتعاقد بايرن ميونخ مع ساديو ماني أحد أبرز المهاجمين في العالم من ليفربول، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت والثنائي القادم من أياكس الهولندي نصير مزراوي وريان جرافينبرج، مع اللاعب الصاعد ماتياس تيل.

وبدأ بايرن ميونخ موسمه الجديد بفوز مهم وقوي كشّر به عن أنيابه بنتيجة 5-3 على ريد بول لايبزيج في كأس السوبر المحلي.

كيف يلعب بايرن ميونخ في الموسم الجديد؟

بالنظر لكم التغييرات التي حدث في بايرن ميونخ بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ووصول 4 لاعبين منهم 2 من أفضل لاعبي العالم في مراكزهم، كان من المتوقع أن تحدث تغييرات في طريقة لعب بطل ألمانيا التاريخي.

لكن المدير الفني يوليان ناجلسمان أبقى على نفس الطريقة التي لعب بها الموسم الماضي في لقاء لايبزيج وهي 4-2-3-1.

في الهجوم كان هناك احتمالية الاعتماد على طريقة 4-3-3 التي تمنح الأطراف فرص أكبر للتقدم في ظل غياب مهاجم صريح برحيل روبرت ليفاندوفسكي.

لكن ساديو ماني ظهر في نفس مركز ليفاندوفسكي وهو ما يصعب المسألة على الدولي السنغالي، بينما لم يتغير الموقف بالنسبة لتوماس مولر كمهاجم وهمي، وعلى الطرفين شارك الثنائي جمال موسيالا وسيرجي جنابري.

هناك أسماء ستدخل بالفعل على التشكيلة الهجومية أبرزها ليروى ساني وكينجسلي كومان، وربما ينضم لهما ماتياس تيل القادم من رين الفرنسي، حال أثبت قدرته على اللعب بشكل أساسي.

بالنسبة لثنائي وسط الملعب، نجد أن مكان جوشوا كيميتش بقي محفوظاً، ولكن الجديد هو وجود مارسيل سابيتزر البديل الدائم الموسم الماضي كلاعب أساسي.

بالطبع غياب لاعب مهم مثل ليون جورتزكا للإصابة كان له دور في حصول على سابيتزر على مقعد أساسي بعد رحيل كورنتون توليسو.

الرباعي الدفاعي ضم لوكاس هيرنانديز وألفونسو ديفيز وبنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو، وإن كان المدرب قد أبقى على الأول والثاني، فإن الوضع لم يكن كذلك بالنسبة للثنائي الأخير.

فضّل ناجلسمان إدخال ماتياس دي ليخت بدلاً من أوباميكانو، وهو ما قد يعطي انطباعاً عما سيحدث بدخول الهولندي في التشكيلة الأساسية، ونفس الأمر لبافارد الذي خرج وحل مكانه نصير مزراوي.

بافارد تحديدا كان مرشحا للرحيل عن أليانز آرينا خلال ميركاتو الصيف الماضي بسبب وجود مزراوي، ومن ثم فإن بطل العالم 2018 عليه إثبات إمكانياته بقوة لكي لا يفقد مركزه بشكل دائم للوافد الجديد.