“الدنيا مليانة رجالة زي الفل” (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن خيانة لاعب كرة القدم بيكيه لزوجته المطرية شاكيرا أحدث زلزالا بين محبيهم، وحياتهم كانت هادئة ولديهم طفلين، ولكن يبدو أن شاكيرا ضبطت بيكيه متلبسا بخيانتها.

وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، “الخيانة ملهاش علاقة بالجمال.. هو طبع مش كويس وشيطان بيجي للراجل فيخون مراته”، لافتا إلى أن هناك أخبار متداولة أن بيكيه كان على علاقة بموديل، معلقا: “شاكيرا برقبتها”.

وأضاف، “أنا بقول لشاكيرا الدنيا مليانة رجالة زي الفل تقدر شاكيرا وفنها، لا تحزني يا أختي اللي جاب بيكيه يجيب 1000 غيره، إحنا هنا بتوع الطبطبة”.