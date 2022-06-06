الدفاعات السورية تتصدى لـ”صواريخ معادية” بالمنطقة الجنوبية



أكدت سوريا، الإثنين، أن دفاعاتها الجوية تصدت لصواريخ معادية فوق منطقة الجنوبية.



وقالت وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لواريصح معادية أطلقت فوق المنطقة الجنوبية، دون المزيد من التفاصيل.

وفي 13 مايو/ أيار الماضي، أكدت سوريا أن دفاعاتها الجوية تصدت لـ”عدوان إسرائيلي” على منطقة مصياف بريف حماة.

وقالت وكالة الأنباء السورية إنه “لم ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وغالبا ما تستهدف إسرائيل المليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام 2020، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.