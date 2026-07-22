الداخلية الكويتية تنفي منع المركبات ذات المخالفات من المنافذ الحدودية

نفت وزارة الداخلية في دولة الكويت صحة ما تم تداوله حول منع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية في حال وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة الأجر، موضحة أن المنع يقتصر على المركبات المحجوز عليها قضائيا أو احتياطيا أو التي انتهى تأمينها. وشددت على أن مغادرة المواطنين لا تتطلب دفع الغرامات، فيما يلتزم السكان بدفعها قبل…

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منع خروج جميع المركبات من المنافذ الحدودية في حال وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة الأجر، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطبق يقتصر على حالتين فقط: المركبات المطلوب حجزها قضائياً أو احتياطياً، والمركبات التي انتهت وثيقة تأمينها، وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، مبينة أن المركبات التي بها مخالفات مرورية لا تدخل ضمن هذه الحالات.

وأوضحت الوزارة أن مغادرة المواطنين الكويتيين عبر المنافذ الحدودية لا تتطلب دفع مخالفات مرورية، في حين يجب على المقيمين دفع مخالفاتهم المرورية المستحقة عليهم قبل مغادرة البلاد، وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع توخي الدقة والامتناع عن تداول أي معلومات غير مؤكدة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.