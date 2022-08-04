الداخلية السعودية تفتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للكادر النسائي

كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لقوات أمن المنشآت للكادر النسائي.

الرتبة

ولفتت إلى أن ذلك سيكون على رتبة “جندي”.

الشروط العامة

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة “الثانوية العامة” أو ما يعادلها ويفضّل من لديها “مؤهل أعلى”.

2- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج السعودية.

3- أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

5- أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

6- ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

7- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج السعودية يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم

وذكرت الإدارة العامة للقبول المركزي أن التقديم سيبدأ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/ 1/ 1444 هـ حتى يوم الخميس الموافق 13/ 1/ 1444 هـ.

الرابط

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول بشكل إلكتروني عبر منصة “أبشر – توظيف”.

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موسم الحج

وشاركت قوات أمن المنشآت السعودية في موسم حج لعام 1443هـ بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، تكاملاً مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، بالإضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

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