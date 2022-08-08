“الخوف من ألا يلتحق طالب الثانوية العامة بتخصص معين مبقاش موجودة”

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه يجرى تحديد الحدود الدنيا للشعب المختلفة في الثانوية العامة، والتي تم إعلانها اليوم جاءت بعد تحليل إحصائي من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الكليات المختلفة، والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف “عبدالغفار”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم”، على فضائية “DMC” أن هذ العام يتميز بأنه يتسع في اختيار البرامج الدراسية التي سيتخصصون بها عن العام الماضي، موضحا: “الحمدلله لدينا برامج دراسية في كل كلية من كليات الجامعات الحكومية.

وبين: “الأماكن المتاحة للطلاب كثيرة في ظل جامعات حكومية يصل عددها إلى 27 جامعة منتشرة في كل محافظات الجمهورية بجانب الجامعات الأهلية والخاصة، معقبا: “مسألة التخوف ألا يلتحق الطالب بتخصص معين معدتش موجودة بسبب الطفرة التي حدثت في ملف التعليم العالي “.

وأوضح أنه بتوجيه القيادة السياسية حدثت طفرة كبيرة في عدد الجامعات والكليات وعدد البرامج الحديثة المرتبطة بسوق العمل المحلي”.