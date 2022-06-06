الخطوطُ السعوديةُ تستقبلُ طلائعَ رحلاتِ الحج وترفعُ استعداداتِها لموسم حج 1443ه

بدأت الخطوطُ السعوديةُ تنفيذَ خطتها التشغيلية لحج هذا العام 1443هـ لنقل ضيوف الرحمن من شتى دول العالم.

ووصلت طلائعُ رحلاتِ الحج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، من الهند وإندونيسيا، حيث أنهى الحجاج جميعاً إجراءات وصولهم بكل يسر وسهولة.

واستقبلَ مدير عام الخطوط السعودية إبراهيم العُمر الرحلةَ القادمةَ من عاصمة ماليزيا كوالالمبور، مرحباً بهم ومتمنياً لهم حجاً مبروراً وعوداً حميداً بعد إتمام نسكهم.

وأكدَ العمر الالتزامَ بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن، فقد حشدت الإمكاناتِ البشريةَ والآليةَ كافةً لخدمتهم وإنجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام؛ وذلك ضمن منظومة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأشار إلى أن الخطوط السعودية تسعى لتسخير الخبرات المتراكمة في إدارة مواسم الذروة من خلال الاستعدادات المبكرة، لتزامن موسم حج هذا العام مع موسم الصيف. وفق “أخبار 24”.

وبَيَّنَ العمر أنَّ جميعَ القطاعات وضعت خطةً تشغيليةً لضمان انسيابية العمليات للرحلات المجدولة والإضافية التي تغطي أرجاء المملكة، إضافة إلى العديد من الدول حول العالم، والاستثمار الأمثل لأسطولها المتنامي؛ سعياً لتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع الخدمة.