الخضيري يحذر من مشروبات الطاقة: تضر الكلى والأعصاب

حذر العالم المتخصص في المسرطنات فهد الخضيري من أضرار مشروبات الطاقة.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن مشروبات الطاقة لها تتمثل في اضطراب عصبي، وقد تسبب ضرر الكلى والأعصاب.

أضرار مشروبات الطاقة:

ولفت العالم المتخصص في المسرطنات، إلى أن تلك الأضرار تشمل: تسوس الأسنان وهشاشة العظام وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط واضطراب النوم.

وأكمل، أن تلك الأضرار في أي مشروب مصنّع من سكريات واضافات واحماض صناعية ونكهات ومشروب الطاقة يضاف له أيضًا الكافيين بجرعة عالية.

الصحة تحذر:

كما استشهد الخضيري بإنفوجراف لوزارة الصحة يؤكد أن لمشروبات الطاقة أضرارًا، من بينها الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع الكوليسترول.