الخضيري: البيض بريء من رفع الكوليسترول بالجسم

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أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن البيض والدهون الطبيعية لا يسببان ارتفاع الكوليسترول.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: ” البيض والدهون الطبيعية (السمن) ليسا سبب ارتفاع الكوليسترول، بل الأخطر منه هي الدهون المصنّعة (المهدرجة) كالسمن النباتي والمارجرين، وبعدها النشويات والسكريات ( المعجنات والمقليات) التي نتناولها فيقوم الكبد بتصنيع الكوليسترول من تلك النشويات”.

كما نصح الخضيري بالإكثار من تناول الخضار والورقيات والنخالة، للحفاظ على الصحة والحصول على أكبر قدر من الألياف.

وفي وقت سابق؛ أكد الخضيري أن الحليب كامل الدسم كذلك بريء من تهمة رفع الكوليسترول؛ لافتًا إلى أن معظم الكوليسترول يصنعه الكبد بالجسم، ويسوء بتناول المعجنات المقلية بالزيوت، والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، والحلويات، والسكريات.

وشدد على أن الكوليسترول مهم للصحة وضروري لبعض أنشطة الجسم، لكن ارتفاعه السيئ غير صحي للكبار ولمرضى السكر وللمصابين بأمراض قلبية؛ لأنه يزيد فرص الأكسدة.

الكسل والجلطات

وفي سياق متصل؛ أشار خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري إلى أن الخمول والكسل قد يكونان من أهم عوامل زيادة احتمال الإصابة بالجلطات وانسداد الأوعية الدموية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “من عوامل زيادة احتمال الجلطات وانسداد الأوعية الدموية؛ الخمول والكسل وعدم الحركة؛ لأن ذلك يسهم في ترسب الدهون وتراكمها ومن ثم تصلبها”.

وأكمل: “الحركة المستمرة الدائبة ولو على مستوى خفيف تمنع تلك الترسبات؛ لذا لا أنصحكم بالاتكال على الآخرين! واخدم نفسك لتكسب حركة”.

ممارسة المشي:

وأشار الخضيري إلى أن المشي قد يكون خيارًا مفيدًا لممارسة نشاط حركي؛ قائلًا: “من فوائد المشي: حرق السعرات الزائدة عن حاجة جسمك قبل أن تتحول لشحوم، فتسبب سمنة، والمحافظة على الوزن ويقلل من الإصابة بالسكر، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، إضافةً إلى أنه يحسن المزاج”.

وتابع: “احرص على المشي ولو لـ 30 دقيقة باليوم؛ ومن ضمنها شغل البيت أو الحركة داخل بيتك ومكان العمل وصعود السلالم”.

التدخين والتوتر:

وفيما يتعلق بتعكر المزاج والتوتر؛ قال: “من عوامل تعكير المزاج يأتي التدخين فهو يسبب التوتر والقلق واضطراب المزاج! لأنك تعودت عليه وأدمنته فصرت قلقًا لفقدانه، فيزيد استهلاكه”.

وأكد خبير المسرطنات أن إحدى الدراسات الحديثة تؤكد أن التدخين هو سبب أصلي لحدوث التوتر بسبب الإدمان، وهو عكس ما يعتقده كثير من الناس.