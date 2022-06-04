الحياة الأسرية تمر بـ4 مراحل.. أولها الانجذاب

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن أسباب الخلافات الزوجية وعدم سماع الطرفين لبعضهما أثناء الخلاف أز المشاجرات، له عدة أسباب، منها أن كل طرف قد ينعزل عن شريكه أو الشعور بامتلاك أحد الطرفين للآخر، أو فقدان الشغف والاهتمام تجاه الطرف الآخر.

وأضاف الدكتور أحمد علام خلال مشاركته في برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عدة مراحل للزواج أو الحياة الأسرية، المرحلة الأولى هي الانجذاب ويقوم كل طرف بالاستماع والاهتمام بالطرف الآخر، ثم مرحلة التقبل ثم التقدير، ويأتي بعدهم مرحلة التعود ثم مرحلة الملل الزوجي.

وتابع الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن الخلافات المتكررة وعدم استماع كل طرف للآخر تأتي في مرحلة الملل الزوجي، والتي يرفض كل منهما السماع لشريكه، “هما دلوقتي في مرحلة التعود، بدل ما يتعودا على بعض وتبقى دي حاجة حلوة، أصبحت حاجة سيئة ينتج عنها المشاكل”.