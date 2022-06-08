الحسن: ميسي أفضل لاعب في العالم

هاي كورة – يرى علي الحسن لاعب فريق النصر، أن ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان، ومنتخب الأرجنتين، هو أفضل لاعب بالعالم في الوقت الحالي.

قال الحسن في تصريحاته:”بالنسبة لي ميسي هو الأفضل حتى إذا لم يحقق أرقام مميزة هذا الموسم”.

تابع:”كأرقام واسم وموهبة، وكل شيء، بالنسبة لي ميسي هو أفضل لاعب بالعالم”.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، حيث يتواجد معه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وبولندا بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، ومنتخب المكسيك القوي.