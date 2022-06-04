الحج والعمرة تحدد موعد انتهاء القرعة وإشعار المرشحين

أعلنت وزارة الحج والعمرة أمس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة لحج عام 1443 هجريا، وبدورها استعرضت أهم المعلومات الخاصة بتسجيل الحج، وأوضحت أن طرق التسجيل تتم خلال المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا.

وأوضحت الحج السعودية على أن بداية التسجيل كانت في الـ4 /11/ 1443 هجريا، مؤكدة أنه لا توجد اولوية للتسجيل، على أن يغلق باب التسجيل في الـ12 من نفس الشهر لعام 1443 هجريا، لتنتهي القرعة يوم الأحد الموافق 13/11/1443هجريا، ويتم البدء في إشعار المرشحين للحج عبر الوسائل المختلفة.

شروط التسجيل في حج عام 1443 هجريا

ووفقا لما ذكرته وزارة الحج والعمرة، فإن شروط التسجيل في حج عام 1443هـ تتضمن الآتي:

– لا يزيد عمر الحاج عن 65 عاما ميلاديا.

– أن يكون مواطن أو مقيم بموجب إقامة نظامية.

– الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

– مكتمل التحصين وفق تطبيق “توكلنا”.

– مستوف لكافة الشروط.

واستعرضت وزارة الحج والعمرة طرق التواصل معها والتي تتمثل في زيارة البريد الإلكتروني [email protected]، والرقم الموحد 920002814، وعبر الحساب الرسمي على تويتر.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن عبر المسار الإلكتروني والتطبيق استعراض باقات الحج المتاحة، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة، وإضافة المرافقين، إلى جانب تعديل أو إضافة الخدمات، ونوهت الحج السعودية أنه يمكن للمتقدمين للحج من داخل المملكة، إجراء التعديلات على طلبات التقديم طوال فترة التسجيل والتي تشمل إضافة أو حذف المرافقين، إضافة أو حذف خدمات إضافية “الأضاحي”، إضافة الباقات المختارة.



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