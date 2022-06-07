“الحج والعمرة”: إضافة 10 باقات في المفضلة تساهم في زيادة فرصة الترشيح للحج

قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الثلاثاء)، إن إضافة 10 اختيارات من الباقات في المفضلة عند التسجيل لحج هذا العام تساهم في زيادة فرصة الترشيح للحج.

ودعت الوزارة الراغبين في الحج إلى الحرص على وضع 10 باقات، مبينة أن ذلك يساهم في ترشيح الراغب بحسب رغبته وتوفر الشاغر في حملات الحج.

من جهة أخرى أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغب بالحج التسجيل منفردًا أو مع مرافقين، مبينة أن ذلك لن يؤثر في نتيجة القرعة.

وأضافت أنه لضمان أداء الحج مع صديق أو قريب في نفس الشركة والباقة، فيجب إلغاء الطلب لأحد الطرفين في حال قاما بالتسجيل بشكل منفصل، ثم يقومان بالتسجيل في طلب واحد من خلال إضافة مرافق لطلب قائم أو طلب جديد يجمع الطرفين.

وفق “أخبار 24”.