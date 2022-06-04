الجيش التركي يواصل ملاحقة “الكردستاني” شمالي العراق



أعلن الجيش التركي، السبت، ضبط أسلحة وذخائر لحزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، في إطار عملية “المخلب – القفل”.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعته “العين الإخبارية”.

وقالت الدفاع التركية، في بيانها، إن “أبطال الجيش يواصلون اقتحام أوكار تنظيم ’بي كا كا‘ الإرهابي(في إشارة للكردستاني) شمالي العراق”.

وأضافت أن “الجيش التركي ضبط الكثير من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم الإرهابي خلال عملية “المخلب – القفل”.

وأردفت ” تم خلال عمليات البحث في مغارات وأوكار الإرهابيين العثور على 9 بندقيات، وقاذفتي صواريخ (آر بي جي)، و99 قنبلة، فضلا عن أسلحة وذخائر متنوعة”.

وفي بيان آخر أعلنت الوزارة التركية “تحييد 6 عناصر إرهابية في إطار عملية ’المخلب – القفل‘، مضيفة “سنواصل دك أوكار الإرهابيين على رؤوسهم”.

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لاسيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، على اعتبار أنه مصنف إرهابيًا محليًا.

وفي هذا الإطار وعبر عملية “درع الفرات” التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

كما أطلقت تركيا في 18 أبريل/نيسان الماضي، عملية “المخلب-القفل” ضد عناصر الحزب الكردستاني الذي تصنفه إرهابيا، في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش