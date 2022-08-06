أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن الجيش أطلق قنابل مضيئة لإبعاد 7 طائرات مسيرة حلقت فوق جزر كينمين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

كان الجيش الصيني، أجرى مناورات يوم الثلاثاء، وجهز لأخرى موسعة اليوم الخميس، وعبرت مقاتلات صينية طراز “su-35” مضيق تايوان.

ونشرت وكالة أنباء الصين “شينخوا”، صورة أظهرت تمركز القوات حول تايوان من جميع الاتجاهات؛ حيث ستكون المناورات في 6 مناطق محيطة بها.

وغادرت “بيلوسي” يوم الجمعة في جولة يمكن أن تشمل توقف مثير للجدل في تايوان، الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي في قلب التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن.

وأضاف “هو” لصحيفة نيويورك بوست: “إذا لم يكن الأمر فعالًا، فسيتم إطلاق النار عليهم”.

أطلقت صحيفة الجارديان على هو شيجين تاو لقب “ملك الصين القزم” و”أشهر دعاية لها” في ملف عام 2021.

وقالت صحيفة الجارديان: “كان هو في السابق رئيس تحرير وسكرتير الحزب في صحيفة جلوبال تايمز، حيث “ساعد في وضع نغمة جديدة مثيرة للصين على المسرح العالمي”.

ولم يؤكد مساعدو “بيلوسي” بعد ما إذا كانت رحلة المتحدثة ستتضمن زيارة إلى تايوان.

وحسب تقارير “أسوشيتد برس”، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، ردًا على الغضب المتزايد في الصين من احتمال أن تطأ قدم بيلوسي تايوان: “لا يوجد سبب للوصول إلى ذلك، للتغلب على الهجوم، لزيادة التوتر الجسدي. ليس هناك سبب لذلك لأنه لم يكن هناك تغيير في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بصين واحدة”.