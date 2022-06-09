الجهني.. ورقة الشهري الرابحة – هاي كورة – النسخة السعودية

هاي كورة – يعتمد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، على زياد الجهني، لاعب وسط المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، أحد أهم الأوراق الرابحة في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأقحم الشهري لاعبه بديلًا في الانتصار الافتتاحي 5ـ0 على طاجيكستان، وكذلك أمام اليابان في المباراة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويعتبر الجهني ثالث أصغر لاعبي قائمة الأخضر المشاركة في البطولة بعد عبد الله رديف، رأس الحربة، وعوض الناشري، لاعب الوسط.