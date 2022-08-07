الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تلتقي مدير فرع وزارة الموارد البشرية بنجران » صحيفة الرأي الإلكترونية

– سالم جبهان – نجران

زارت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران والوفد المشارك من أبنائها في الأولمبياد الوطني الثالث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران وكان في استقبالهم سعادة مدير فرع الوزارة الاستاذ /عمر بن محمد النعمي ومساعد مدير الفرع الأستاذ /حمد ال منصور

ومدير مركز التنمية بنجران الأستاذ/علي بن مانع ال منيف

وقد تم تبادل الحوار عن برامج وأنشطة ومبادرات الجمعية وعن الاولومبياد الوطني الثالث التي شاركة الجمعية فيه وحصلت الجمعية على المركز الرابع من اصل ٢٨ جمعية على مستوى المملكة

واوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس / سعيد بن ظافر ال هادي أن تلك المبادرات والانشطة والبرامج تقدمها الجمعيه دعماً لأبناء الجميعه وأن هناك عدد من الأعمال والأنشطة مخطط لها في الأيام القادمة بإذن الله .

من جهة أخرى أشاد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل الجمعية المقدم تجاه هذه الفئة الغالية ودورها الإنساني والمجتمعي الكبير الذي تقدمه والتي من واجب الجميع القيام عليها وتقديم كل المستطاع لإسعادهم و في نهاية الزيارة تم

تكريم أبناء الجمعية المشاركين في الاولومبياد الوطني الثالث بهدايا مقدمة من مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

والتقطت الصور التذكارية للجميع .