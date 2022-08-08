الجزائر ضد الكاميرون.. هل اختارت “الأسود” الهروب من الثأر؟



يواجه منتخب الجزائر (الإثنين) نظيره الكاميروني، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها تركيا حاليا.

وكانت قرعة دورة المجموعات لدورة ألعاب التضامن الإسلامي وضعت منتخب “محاربي الصحراء” (الذي يشارك في البطولة بالفريق الأولمبي) ضمن المجموعة الأولى إلى جانب تركيا والسنغال والكاميرون.

ووفقا لما أورده موقع “actucameroun، فإن بعثة الكاميرون ما زالت إلى اليوم متواجدة بالعاصمة ياوندي، حيث تعذر عليها السفر لتركيا بسبب وجود تعقيدات إدراية.

وما لم تحصل تطورات جديدة، فإن منتخب الجزائر سيحصد نقاط الفوز ضمن الجولة الأولى بالغياب، وهو ما من شأنه أن يدعم حظوظه في التأهل للمربع الذهبي للمسابقة.

ويجدر التذكير بأن جماهير الجزائر كانت تنتظر بفارغ الصبر هذه المواجهة من أجل الثأر من الخسارة التي تلقاها منتخبها أمام “الأسود غير المروضة”، ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكانت موقعة “مصطفى تشاكر” في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم شهدت أحداثا دراماتيكية، بعد أن سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1 في اللحظات الأخيرة من المباراة، لتضيع بطاقة التأهل على منتخب الجزائر بطريقة مأساوية.

وحملت الجماهير الجزائرية الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي أدار اللقاء مسؤولية هذه النكسة التاريخية، حيث اتهمته بتعمد عرقلة منتخبها من خلال قراراته غير الصائبة.