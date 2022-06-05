“الجدعان” يدعو إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل المبكر مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي

أكد وزير المالية محمد الجدعان اليوم (الأحد)، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المملكة حرصت منذ تأسيسها على خدمة العمل الإنساني والتنموي في الدول الإسلامية.

وأوضح أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تُحتم على بلدان مجموعة البنك رفع مستوى التعاون والتنسيق للحد من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، خصوصاً الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الظروف والمتغيرات التي تواجه المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص تتطلب استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تساهم في متابعة وتقييم مستوى أداء المجموعة.

ودعا البنك للعمل على وضع إطار عملي يساعد الدول الأعضاء في التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المملكة مستعدة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب لتسريع إنجاز العمل المطلوب. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن المملكة أدركت الحاجة لتعزيز العمل نحو تحقيق المستهدفات العالمية في المناخ، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، داعياً البنك والدول الأعضاء إلى دعم المبادرة لمواجهة التحديات المناخية.