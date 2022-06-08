“الثروة السمكية” تكشف الكمية المستهدفة لإنتاج مصر فى 2030

قال صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن مصر تنتج أكثر من 2 مليون طن من الأسماك، في حين أن الإنتاج في 2010 لم يكن يزيد عن 1.6 مليون، ومن المتوقع ان يزيد الانتاج لـ3 مليون من الأسماك وفقًا لخطة الدولة 2030.

وتابع “مصيلحي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، أن الاستزراع السمكي للجمبري بدأ مع بركة غليون، والانتاج يقترب من 2000 طن من الجمبري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على الانتهاء من الاستزراع السمكي في 30 ألف فدان خاصة الجمبري والبوري والعديد من الانواع الاخرى.

ولفت إلى أن مصر رقم 3 على مستوى العالم في استزراع السمك البلطي، و90% من إنتاج هذا النوع قائم على القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أنواع البلطي التي تتحمل المياه العذبة والمالحة.

وأضاف أن الهيئة حددت 21 موقعًا للاستزراع السمكي في البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن أنواع الأسماك التي سيتم زراعتها في البحر الأحمر تختلف عن البحر المتوسط بسبب اختلاف البيئة البحرية.