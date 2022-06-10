“التنمية الاجتماعية” توضح هل يتم إلزام الزوجة المستفيدة من “الضمان المطور” بإضافة زوجها

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ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار بشأن مدى إلزام الزوجة التي ترغب في التسجيل والاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور بإضافة البيانات الخاصة بزوجها بما فيها دخله الشهري.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إضافة جميع أفراد الأسرة في المسكن الواحد بشكل كامل.

ونوهت إلى أن نظام الضمان المطور يُراعي حال الأسرة المُقيمة داخل المسكن الواحد بشكل كامل وعلى المُستفيد تقديم بيانات السكن الفعلي للأسرة.وفق “أخبار 24”.