التقشير بالكربون.. مفتاح نقاء وشباب البشرة



يمثل التقشير بالكربون “Carbon Peeling” أحدث صيحات عالم التجميل حاليا ويعد أحد أسرار جمال النجمات العالميات مثل جينيفر أنيستون وأنجلينا جولي وكيم كاردشيان، وذلك للحصول على بشرة نقية ومشدودة ومفعمة بالشباب والحيوية.

وأوردت مجلة “Elle” المعنية بالصحة والجمال أن التقشير بالكربون يتم من خلال تطبيق قناع من الكربون على الوجه بالكامل، ثم يتم تقشير البشرة بواسطة الليزر.

ويساعد هذا الإجراء التجميلي على التخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والإفرازات الدهنية والبكتيريا، ومن ثم الحصول على بشرة نقية تخلو من البثور والرؤوس السوداء والبقع الصبغية وغيرها من الشوائب.

كما يعمل هذا الإجراء التجميلي على تحفيز إنتاج حمض الهيالورونيك الطبيعي بالبشرة وكذلك الكولاجين والإيلاستين، ما يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهرا مشدودا ينطق بالشباب والحيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا الإجراء التجميلي في تصغير مسام البشرة الكبيرة، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر رقة وأنوثة.

ولتحقيق نتائج ملموسة طويلة الأمد ينبغي تطبيق إجراء ثلاث إلى 5 جلسات تقشير بالكربون بفاصل زمني يقدر بأسبوعين.