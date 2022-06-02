التعليم السعودية تعلن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس، عن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ.

مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ

واعتمدت الوزارة تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر.

ويبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

ووفقًا لوزارة التعليم، تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًا لجميع المراحل الدراسية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 ذي القعدة وحتى يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق 1 ذي الحجة.

وزارة التعليم تُعلن عن مواعيد الاختبارات الشفهية والتحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ؛ سائلين الله لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد، وشاكرين لكل من ساهم في إنجاح رحلتهم التعليمية من معلمين ومعلمات، وإداريين وإداريات، وأولياء أمورهم.https://t.co/8sATWh3zlF pic.twitter.com/pr9LLwkfwU — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) June 2, 2022

تعليم المملكة يحصل على شهادتي تميز في “القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022”

وعلى صعيد آخر، فقد حقق تعليم المملكة إنجازًا جديدًا، حيث حصل على شهادتي تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2022، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف السويسرية تحت شعار “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة”، ومنحت القمة العالمية، تعليم المملكة شهادتي تميز لمشروع “نظام اختبار بمنصة مدرستي” المقدم من وزارة التعليم عن فئة الوصول إلى المعلومات والمعرفة، و”مشروع مركز دعم و تطوير الأعمال” المقدم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن فئة العلوم الإلكترونية.

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تعليم المملكة يُحقّق شهادتي تميّز في “القمة العالمية لمجتمع المعلومات” 2022م؛ عن “نظام اختبار في منصة مدرستي” @moe_madrasati، و “مشروع مركز دعم وتطوير الأعمال” بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن @_PNU_KSA.https://t.co/VuHfxXxQa0 pic.twitter.com/eTTKYcauJR — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) June 1, 2022

اختبارات “نافس” الوطنية تنطلق 5 يونيو

وعلى صعيد آخر، ستنطلق الاختبارات الوطنية “نافس”، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم، يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو 2022، لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في السعودية على عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة.

ووفقًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل (القراءة، والرياضيات، والعلوم) للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي، أهلي، عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط من يوم 5 إلى 8 يونيو الجاري، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي من يوم 9 إلى 14 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن “التطبيق للصف الثالث الابتدائي سيكون من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية، وسيصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور”.

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