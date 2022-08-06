التعاون يخسر أمام الوصل ودياً

هاي كورة – خسر فريق التعاون، أمام الوصل الإماراتي، بنتيجة (2-1) في اللقاء الودي الذي أقيم خلال معسكر هولندا الإعدادي للموسم الجديد 2022-2023.

دخل التعاون اللقاء بتشكيلة تضم..مايلسون، فيصل درويش، نالدو جوميز، نواف الصبحي، سعد بالعبيد، أشرف المهديوي، الفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت، فهد الرشيدي وليندر توامبا

تقدم التعاون أولاً بهدف الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 23 ، قبل أن يرد الوصل بثنائية حيث أدرك التعادل عند الدقيقة 55 وسجل هدف الفوز عند الدقيقة 59 من عمر المباراة.