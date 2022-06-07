التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة إنجلترا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا ضد نظيره منتخب ألمانيا في المباراة المقامة بينهما الآن بدوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا.

أحداث الشوط الأول من مباراة إنجلترا ضد ألمانيا

شهد شوط المباراة الأول سيطرة واضحة من قبل منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور أمام نظيره المنتخب الإنجليزي.

وفشل لاعبي المنتخب الألماني في تسجيل هدف المباراة الأول على الرغم من الهجمات العديدة التي إتيحت لهم.

ولم يتمكن لاعبي منتخب إنجلترا من تشكيل أي خطورة واضحة على مرمى الحارس مانويل نوير في الشوط الأول.

وألغى حكم المباراة هدفين للمنتخب الألماني أمام نظيره الإنجليزي في الدقيقتين 13، 25 على التوالي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وكلل لاعبي المنتخب الألماني هجماتهم في آخر الدقائق بشوط المباراة الأول لتسجيل أو الأهداف ولكنهم فشلوا.