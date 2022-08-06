البورصة السعودية تستقبل 10 طروحات اولية خلال 2022

سجلت سوق الأسهم السعودية نشاطا متزايدا في الطروحات الأولية، إذ جرى اكتتاب عشر شركات خلال العالم الجاري، بدعم المبادرات، التي تعمل على زيادة الاستثمارات في السوق.

وضخت المؤسسات أكثر من 954.27 مليار ريال للحصول على حصص في الشركات العشر المطروحة، بينما ضخ الأفراد أكثر من 33.51 مليار ريال، بإجمالي 987.8 مليار ريال.

وبلغ حجم تغطية المؤسسات والأفراد لهذه الطروحات مجتمعة بلغت 62.6 مرة من قيمة الطرح “6260 في المائة” البالغة 15.78 مليار ريال.

والشركات العشر تتمثل في “أنابيب الشرق، دار المعدات، علم، الدواء، أماك، النهدي، سهل، رتال، الأمار الغذائية، وأخيرا نقي للمياه”.

وتم الانتهاء من ثماني شركات خلال الفترة الماضية وتداول أسهمها في السوق، بينما لا تزال شركتا الأمار الغذائية ونقي للمياه قيد الإدراج وبمراحلها النهائية.

وتجد الطروحات الجديدة في السوق السعودية “الرئيسة” خلال العام الجاري، اهتماما واسعا من المستثمرين المؤسساتيين أو حتى الأفراد، إذ عكست أرقام التغطية حجم السيولة المتوافرة لاستغلال الفرص في السوق.

وطروحات العام الجاري، سواء في السوق الرئيسة أو الموازية، تأتي وسط استهداف طرح 24 شركة العام الجاري و24 شركة العام المقبل، ما يجعل السوق في طفرة من الإدراجات.

ورغم أن نسبة المؤسسات تعادل 90 في المائة من الطرح مقابل 10 في المائة فقط للأفراد، إلا أن القيمة التي ضخها الأفراد والبالغة 33.51 مليار تفوق قيمة الطروحات “15.78 مليار ريال” بأكثر من 200 في المائة، ما يعكس حجم الطلب من قبل الأفراد.

ومن الملاحظ أن معدل التغطية شهد بعض التراجع في الطرحين الأخيرين، اللذين يتزامنان مع الضغوط، التي تشهدها السوق أخيرا، إذ بلغت التغطية في طرح شركتي الآمار الغذائية، ونقي للمياه نحو 48.2 و31.7 مرة، مقارنة بمتوسط الطروحات عند 62.6 مرة.

وبحسب الرصد، فإن طرح شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” سجلت أعلى نسبة تغطية من بين الطروحات التي تمت في العام الجاري، بعد بلوغ التغطية 76.8 مرة “7678 في المائة”، إذ ضخت المؤسسات والأفراد نحو 95.7 مليار ريال، مقارنة بحجم الطرح البالغ 1.25 مليار ريال.

ويتداول سهم “أماك” في السوق الرئيسة بعلاوة على سعر الطرح بأكثر من 45 في المائة، حيث يتداول عند 91.4 ريال للسهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 63 ريالا.

في المرتبة الثانية شركة علم، بنسبة تغطية 73.4 مرة “7343 في المائة” وبقيمة 225.6 مليار ريال، مقارنة بحجم طرح بلغ 3.1 مليار ريال.

وحققت الشركة التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة النسبة الكبرى مكاسب سوقية واسعة، مقارنة بسعر الطرح، ليتداول السهم عند 293 ريالا، مقارنة بسعر طرح عند 128 ريالا.