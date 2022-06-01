البنوك السعودية حققت أرباحاً 5.6 مليار ريال في أبريل الماضي

حققت البنوك السعودية أرباحاً ناهزت 5.6 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، وذلك قبل الزكاة والضرائب، بارتفاع نسبته 28% مقارنةً بأبريل 2021 عندما حققت البنوك أرباحًا قدرها 4.38 مليار ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وعدة فروع للبنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وطبقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في المملكة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال أبريل 2022 مقارنةً بالشهر ذاته العام الماضي، لتصل إلى نحو 3388.8 مليار ريال.

كما ارتفع إجمالي الودائع في البنوك بأكثر من 9% ليصل إلى 2181.9 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي.

وفيما يخص القروض المقدمة من البنوك والمصارف في السعودية للقطاع الخاص، فقد بلغت 2152.6 مليار ريال بنهاية أبريل 2022، بارتفاع تجاوزت نسبته 14%. وفق “أخبار 24”.