البنك الدولي: دعم إضافي ل أوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار

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أعلن البنك الدولي قبل قليل، عن الموافقة على تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا بقيمة 1.49 مليار دولار؛ للحد من الآثار الناتجة عن الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور

وكان البنك الدولي قد أعلن في الثاني من مارس الماضي، أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار

وقال البنك في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب «نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بدفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار»، وأضاف أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص للصحة والتعليم

يذكر أن البنك الدولي قد حذر من أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى ارتفاعات باهظة في أسعار الغذاء والطاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد من المخاوف من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى إعادة

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