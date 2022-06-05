البلطان يكشف سبب بيع إيجالو وحقيقة رحيل بانيجا
هاي كورة – كشف خالد البلطان رئيس نادي الشباب، أسباب بيع عقد المهاجم إيجالو، إلي نادي الهلال.
قال البلطان في تصريحاته لبرنامج ملعب SBC:”بيع إيجالو للهلال بـ 6 ملايين يورو كان الحل لأزمة مالية كبيرة، ولم يكن هناك أي خيار بديل”.
تابع:”كنت بين خيارين إما بيع إيجالو الذي كانت له مستحقات واجبة السداد أو رحيل بانيجا مجانا، وانهيار النادي ماليا”.
كشف:”بانيجا طلب الرحيل رسميا، وبيع إيجالو حل الازمة، وهو مستمر معنا وكل ما يتم تداوله عن رحيله لبوكا جونيورز غير صحيح”.
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