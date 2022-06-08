البرلمان الأوروبي يقر نهاية محركات الاحتراق في 2035



وافق البرلمان الأوروبي على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات الجديدة التى يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون.

رغم معارضة شديدة من اليمين، وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء، على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم الأمر الواقع أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية.

وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة والتي تعد جزءا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.

وكان هدف “صفر انبعاثات” موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان) بدلا من ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90 % في العام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.

مع 13 عاما لتغيير أهم صناعة من حيث الوظائف في أوروبا، قال مايكل بلوس الألماني (من حزب الخضر) إن “دخول التنقل الكهربائي هو وسيلة لحماية المناخ والوظائف في هذا القطاع مع مرور الوقت”.

ومع ذلك، فإن اليمين يشعر بالقلق من العواقب الصناعية للقرار.

وقالت أنييس افرن من حزب الشعب الأوروبي إن “فرض صفر انبعاثات من شأنه أن يرقى إلى مستوى إدانة قطاع كامل من النشاط الصناعي ومعاقبة المستهلكين بشدة”.

نظام تسعير الكربون



وفي سياق متصل، صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء ضد مقترح لإصلاح نظام تسعير الكربون داخل الاتحاد الأوروبي، وهو نظام تجارة الانبعاثات بالتكتل”إي تي إس”.

وقال بيتر ليز، وهو مشرع ألماني محافظ في الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين في المقترح: “أعتقد أن هذا عار”، وذلك في رد فعل على نتيجة التصويت في البرلمان بستراسبورج.

وتعمل لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي الآن على مقترح معدل يمكن أن يحصل على دعم الأغلبية.

وبعد رفض مقترح الإصلاح، قرر المشرعون في الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت على العديد من المقترحات الأخرى المتعلقة بالمناخ كان من المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء.