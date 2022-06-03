البرتغال تفرض التعادل الإيجابي على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

فرض منتخب البرتغال التعادل على مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة 25 لمنتخب إسبانيا من هجمة بدأها جافي إلى بابلو سارابيا، الذي مرر بدوره نحو موراتا ليسجل.

وعدل منتخب البرتغال النتيجة عن طريق هورتا في الدقيقة 82، بعد تمريرة حاسمة من جواو كانسيلو. وفق “أخبار 24”.

وشهدت المجموعة ذاتها فوز التشيك على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.