البرتغال تفرض التعادل الإيجابي على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

احمد سليمانيونيو 3, 2022


فرض منتخب البرتغال التعادل على مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة 25 لمنتخب إسبانيا من هجمة بدأها جافي إلى بابلو سارابيا، الذي مرر بدوره نحو موراتا ليسجل.

وعدل منتخب البرتغال النتيجة عن طريق هورتا في الدقيقة 82، بعد تمريرة حاسمة من جواو كانسيلو. وفق “أخبار 24”.

وشهدت المجموعة ذاتها فوز التشيك على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.


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احمد سليمانيونيو 3, 2022