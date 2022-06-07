قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي تواجه الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم بإجراءات وقرارات عاجلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أن التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للأداء الاقتصادي هدفها تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال الاقتصاد الأخضر هدف للجنة العليا للأداء الاقتصادي، مؤكدا أن الاكتفاء الذاتي هو الحل الأمثل في الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هناك مراكز طبية حكومية وجامعات أهلية ومدارس تعليم فني ستدار بمشاركة القطاع الخاص.

وعن الرخصة الذهبية للمستثمرين، أكد أنها ستحل مشاكل المستثمرين، مفيدا بأن هناك حزمة من الحوافز للمستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.