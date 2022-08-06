الاتفاق ينهي تحضيراته لخوض ثالثه ودياته بضيافة ساكاريا التركي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته للمباراة الودية الثالثة عندما يلتقي مضيفه ساكاريا سبور التركي عصر يوم غدٍ الأحد على ملعب سكاريا ،

ضمن البرنامج الإعدادي بالمعسكر الخارجي والذي يقيمه فارس الدهناء بتركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس .

وكان تدريبات اليوم السبت والتي تتواصل لليوم الـ13 من معسكر تركيا على ملعب منتجع فنربخشة الرياضي بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون حيث اشتملت على فترتين صباحية ومسائية،

ففي الفترة الأولى أدى الفريق بعد الإحماء تدريب لياقي ثم تحدي الإنهاء من 3 مجموعات ثم ذلك تدريب تكتيكي بين المدافعين والمهاجمين قبل أن ينهي المران بمناورة على جزء من الملعب ، وفي الفترة المسائية بعد الإحماء قسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بتنفيذ تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.